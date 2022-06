CATANZARO/ “Straordinaria la vittoria a Catanzaro di Nicola Fiorita. Si tratta di un risultato storico frutto del lavoro del Pd a tutti i livelli e del ‘campo largo’ che è riuscito ad intercettare la voglia di cambiamento dei calabresi. Le urne hanno premiato un progetto politico vero che è riuscito a rovesciare logori apparati di potere e premia il lavoro del partito regionale e l’impegno di Francesco Boccia”. Ad affermarlo è il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Mimmo Bevacqua. “Dopo Reggio e Cosenza, anche Catanzaro – prosegue Bevacqua – passa al centrosinistra dimostrando come i calabresi abbiano voglia di voltare pagina e di credere nella competenza e nella serietà. Al risultato ottenuto nel capoluogo si aggiungono poi le vittorie ad Acri e Paola che rendono anche più significativo il successo del Pd e del Campo Largo alle ultime elezioni. Fa bene però il segretario regionale Nicola Irto a richiamare tutti a non cullarsi sul risultato elettorale ottenuto”. “Il lavoro che abbiamo intrapreso comincia a produrre i suoi frutti – aggiunge il capogruppo dem alla Regione – ma è appena cominciato. Con lo stesso impegno messo fin qui, e forti delle affermazioni ottenuti, dobbiamo adesso proseguire lungo la strada intrapresa per garantire alla Calabria e ai calabresi un futuro diverso e migliore”.