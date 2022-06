CATANZARO/ “Faccio gli auguri di un buono e proficuo lavoro a Nicola Fiorita, nuovo sindaco della città capoluogo della Calabria. Dovrà lavorare tanto, ma si accorgerà presto che il sindaco è il mestiere più bello del mondo: l’ho capito anch’io fin dall’inizio del lungo percorso che, per 18 anni, fra tanti sacrifici ma anche tante soddisfazioni, mi ha consentito di ricoprire con orgoglio questo incarico, fiero della fiducia che i cittadini mi hanno sempre riconosciuto. Gli rivolgo un sincero in bocca al lupo nella speranza, da catanzarese, che sappia ottenere i risultati che questa città merita”. Lo afferma in una nota il sindaco uscente di Catanzaro Sergio Abramo.