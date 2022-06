REGGIO CALABRIA/ Oggi, all’interno della caserma “Salvatore Caravelli”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, si è celebrato il 248° Anniversario di Fondazione del Corpo. Nel corso della ricorrenza, alla presenza delle autorità civili, ecclesiastiche e militari della provincia, dopo la cerimonia dell’alzabandiera, è stata data lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana. Successivamente il Comandante Provinciale, Col. t. ST Maurizio Cintura, dopo aver ringraziato tutti i presenti, ha manifestato la propria gratitudine a tutti i Finanzieri reggini per il contributo fornito quotidianamente per la tutela della legalità e la salvaguardia dell’economia sana del territorio, esortandoli, nel contempo, a proseguire con la consueta determinazione, l’impegno e la dedizione che da sempre ne contraddistingue l’operato. Nell’ambito della cerimonia, inoltre, sono stati consegnati riconoscimenti di ordine morale ai militari che si sono particolarmente distinti in attività di servizio. Le celebrazioni si sono concluse con la resa degli onori ai Caduti della Guardia di Finanza, avvenuta con la deposizione di una corona d’alloro presso il monumento a loro dedicato, e la successiva esecuzione lirica della preghiera del Finanziere.