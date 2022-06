CATANZARO/ “Ringrazio il presidente di Anci Calabria, Marcello Manna, per il suo gradito messaggio di auguri. Dice bene il presidente e sento di poter confermare le sue parole: scriveremo una nuova pagina nella storia della Città Capoluogo di Regione. Lo faremo con il massimo impegno, per onorare la volontà degli elettori e perché amiamo Catanzaro quanto la amano i nostri concittadini. Siamo certi che lungo il cammino che ci attende potremo contare anche sulla vicinanza dell’Associazione dei Comuni della Calabria”. Lo afferma, in una nota, il neosindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.