CROTONE/ Con una cerimonia aperta alle Autorità, comunque in linea con le attuali misure di sicurezza anti covid-19, alle ore 19.00 di oggi, le Fiamme Gialle di Crotone hanno celebrato, presso la Caserma “Pirillo”, il 248° anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Il significativo evento, presieduto dal Comandante Provinciale, Col. Luigi Smurra, si è svolto alla presenza di S.E. il Prefetto di Crotone, Dott.ssa Maria Carolina Ippolito e delle più alte Autorità civili, militari e religiose della città di Crotone. Schierati nel piazzale della caserma tutti i Comandanti dei Reparti alla sede di Crotone e di Cirò Marina, nonché Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, in rappresentanza delle circa 200 Fiamme Gialle crotonesi. Presente anche la delegazione della Sezione A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) di Crotone. Nel corso della cerimonia è stata data lettura del messaggio indirizzato alla Guardia di Finanza dal Presidente della Repubblica, dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale del Corpo, Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana. E’ stata, altresì, recitata la “Preghiera del Finanziere”. Sono state anche consegnate alcune ricompense di carattere morale a militari che si sono particolarmente distinti in importanti operazioni di servizio, in diversi comparti operativi, dal contrasto alla criminalità mafiosa, all’evasione fiscale, al riciclaggio ed alla corruzione, alla tutela della spesa pubblica. Il Comandante Generale ha elogiato i finanzieri in servizio presso i Reparti dipendenti per l’impegno continuamente profuso a tutela della legalità e quale presidio imprescindibile di sicurezza per il cittadino sul fronte economico-finanziario. Anche il Comandante Provinciale, nel corso di una breve allocuzione, ha ribadito come le Fiamme Gialle crotonesi abbiano operato con eccezionale professionalità, senso del dovere e del sacrificio per la tutela, da un lato, dei cittadini onesti e delle imprese che rispettano le regole della libera concorrenza e del mercato e, dall’altro, per stroncare con determinazione ogni forma di illegalità. Referente: Col. Luigi Smurra – Comandante Provinciale Crotone; Contatti: 3298367364 La ricorrenza costituisce da sempre anche l’occasione per effettuare un bilancio sulle attività svolte dalle Fiamme Gialle della Provincia durante l’anno precedente ed i primi cinque mesi del 2022, nei vari settori strategici affidati al Corpo dall’Autorità di Governo.