La prima sfida che attende il nuovo sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, sarà tutta politica: assicurare la governabilità del Comune capoluogo di regione calabrese. E’ questo il dato di sintesi che fotografa la specificità del voto delle Amministrative catanzaresi: le urne infatti consegnano il classico scenario dell’”anatra zoppa” in Consiglio comunale, perché Fiorita è in realtà un sindaco di minoranza, visto che nell’aula consiliare la maggioranza dei seggi è già assegnata alle liste che hanno sostenuto lo sfidante Valerio Donato, arrivate al 53% al primo turno. Nel dettaglio, secondo quanto si desume dai dati del ministero dell’Interno, con il successo di Fiorita alla coalizione del neo sindaco vanno 9 seggi più quello del sindaco, in tutto 10 sui 33 complessivi del Consiglio comunale. A sostegno di Fiorita peraltro potrebbero subito aggregarsi i 4 consiglieri comunali eletti nella coalizione di un altro candidato sindaco al primo turno, il presidente dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro, Antonello Talerico, di area essenzialmente di centrodestra, che al ballottaggio ha sostenuto apertamente Fiorita. A conti fatti, per arrivare a quota 16 consiglieri -la quota per essere maggioranza- al neo sindaco potrebbero mancare non più di due/tre seggi: ma per capire come si evolverà la situazione si dovranno aspettare sicuramente le prime sedute del Consiglio comunale. Per quanto riguarda la coalizione di Donato, i seggi a sua disposizione nell’aula consiliare saranno 17 più il candidato sindaco che ha perso al ballottaggio. Un seggio infine poi a Fratelli d’Italia, con la parlamentare e candidata sindaco al primo turno Wanda Ferro, che va annoverato all’opposizione visto che FdI al secondo turno si è schierata con Donato.