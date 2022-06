“Abbiamo fatto il piano antincendio ad aprile e ho sentito Tonino Perna, l’ex presidente del Parco dell’Aspromonte, che realizzò negli anni passati un progetto risultato vincente, affidando la tutela dei boschi a delle associazioni e pagandole in ragione del minor numero di incendi. Abbiamo replicato lo stesso progetto. Avremo ottanta associazioni di Protezione civile che saranno retribuite, così come gli operai forestali, secondo questo stesso criterio”. È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Roberto Occhiuto a Cosenza. “Sono stati da noi stipulati – ha aggiunto Occhiuto – protocolli con i carabinieri e i vigili del fuoco e stiamo mettendo in campo tutto quello che è possibile fare anche in ragione del fatto che il Dipartimento nazionale della Protezione civile ci dice che quest’anno in Italia, quindi anche in Calabria, sarà peggiore dell’anno dell’anno scorso perché la stagione è più secca quindi è possibile che ci siano anche più fenomeni di questo tipo. La stupidità di chi appicca un incendio – ha detto ancora il presidente della Regione Calabria – non si ferma con una delibera regionale, per cui noi mettiamo in campo tutto quello che utile per fare prevenzione e repressione incendi, ma vorremmo che ci fosse un controllo sociale anche da parte delle comunità che spesso sanno chi va ad appiccare incendi e forse dovrebbero svolgere un’azione per così dire di controllo”. Occhiuto ha parlato anche della ubicazione del nuovo ospedale di Cosenza. “Non sta a me decidere dove fare l’ospedale. So che il Consiglio comunale di Cosenza si è espresso in questa direzione anche se avrei preferito ci fosse una scelta a Sud della città per evitare di emarginare il centro storico, ma ciascuno fa solo il suo lavoro. Le scelte urbanistiche competono alla città di Cosenza, le scelte di governo regionale a me”, ha detto. “Il mio obbligo – ha aggiunto Occhiuto – è quello di dare un ospedale all’area metropolitana e credo che nelle prossime settimane anche rispetto a questo ci sarà qualche novità. È evidente che si parte dal deliberato del Consiglio comunale, poi si tratta di vedere come e se sono risolvibili i problemi legati all’area della motorizzazione civile che dovrebbe essere espropriata, conferita di nuovo al ministero e se ci sono altri problemi che meritano di essere approfonditi. Ma questo lo faranno i tecnici all’esito della programmazione economica e tecnica che dovrà essere propedeutica alla realizzazione dell’ospedale”.