È Andrea Fulignati il nuovo portiere delle Aquile. Toscano di Empoli, 27 anni, l’estremo difensore arriva a titolo definitivo dal Perugia, società con cui ha militato nelle ultime tre stagioni e con cui nel 2021 ha conquistato la promozione in cadetteria. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, Fulignati ha vestito in serie B, oltre a quella del Perugia, le maglie di Trapani e Cesena, e ha avuto esperienze in serie A con Palermo, Empoli e Spal. Si lega al club giallorosso con un contratto biennale. Sarà lui dunque il sostituto di Branduani accasatosi al Crotone.