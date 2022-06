Salvataggio non privo di insidie, quello operato ieri mattina dai vigili del fuoco per recuperare un uomo finito in una scarpata. L’episodio è avvenuto poco prima delle 8.30, nel comune di Arena, quando in contrada “Fossa, un motociclista durante una escursione ha perso il controllo del mezzo precipitando in un dirupo per oltre 25 metri. Ricevuta la chiamata, la Sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia ha inviato sul posto una squadra insieme al Nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) provinciale. Giunti sul posto, dopo aver verificato unitamente al personale sanitario le condizioni di salute dell’infortunato che non poteva camminare a causa di una probabile frattura alla caviglia, i soccorritori hanno proceduto procedeva all’immobilizzazione dell’uomo su una barella spinale e successivamente su una barella toboga, e, attraverso le manovre di recupero, lo hanno riportato in cima alla scarpata. Sul posto è intervenuta anche una eliambulanza che ha provveduto al trasporto dell’infortunato in ospedale.