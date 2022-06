Il catanzarese Franco Scarpino è il nuovo Governatore Lions. La proclamazione ufficiale è avvenuta nella città di Montreal in Canada alla presenza di tutte le più alte cariche lionistiche mondiali. Alla importante convention elettiva hanno presenziato 30 mila delegati Lions di tutto il mondo. Il prof. Franco Scarpino guiderà il Distretto 108 YA. Il suo programma prevede il raggiungimento di obiettivi di servizio che spaziano dalle aree globali a quelle territoriali in tema di economia, sanità, ambiente, solidarietà. Il lungo percorso lionistico di Scarpino oggi si arricchisce di questa importante nomina a Governatore con risvolti nazionali all’interno del Consiglio dei Governatori. Franco Scarpino è stato eletto secondo vice governatore per l’anno sociale 2020/2021, e vice governatore per l’anno sociale 2021/2022 e Governatore per l’anno 2022/2023. Nella vita civile Scarpino è docente di Economia, giudice tributario, dottore commercialista e revisore legale. Le competenze professionali acquisite con la sua trentennale attività professionale saranno spese efficaciamente nel sistema lionistico, nel suo Distretto che annovera 3.600 professionisti sparsi nelle varie regioni. Ad affiancarlo nel suo staff ci saranno l’ingegnere Gaetano De Salvo Segretario Distrettuale; la dottoressa Michela Montagnese Tesoriere Distrettuale; la professoressa Maria Bitonte Cerimoniera; l’ing. Andrea Cononna Presidente del Comitato Informatico. Scarpino sarà anche affiancato dal DG Team formato dal I vice Governatore dott. Pasquale Bruscino, dal secondo vice Governatore dottor Tommaso di Napoli, con immediato past Governatore avv. Francesco Accarino da 13 presidenti regionali, da 27 presidenti di zona oltre che dal suo esercito di 900 officer distrettuali e circoscrizionali responsabili delle varie aree e zone. Per l’insediamento delle cariche distrettuali il neo Governatore ha scelto la sua cara Città Catanzaro: la cerimonia si svolgerà nei giorni 22 e 23 luglio al Teatro Politeama. Catanzaro, quindi, per due giorni diventerà la capitale del lionismo distrettuale. Scarpino si è dimostrato “entusiasta per il prestigioso incarico ricevuto proprio nella importante città canadese che annovera tanti illustri cittadini catanzaresi”.