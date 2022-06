Burocrazia regionale, per la Cisl Calabria c’è il”rischio caos”

“Ci siamo, la scadenza fissata dalla Giunta regionale della Calabria con il nuovo Regolamento sulle Strutture ausiliarie è arrivata. dal primo luglio le “strutture ausiliarie e le segreterie tecniche” esistenti sono dichiarate off-line. La Cisl FP Calabria lancia l’allarme sulle importanti ricadute organizzative che si avranno dalla disarticolazione dell’impalcatura che, a torto o ragione, ha retto e regge la macchina amministrativa regionale da più di un ventennio”. Lo si legge in un documento del sindacato che esprime “forte preoccupazione per l’imbarazzante confusione e la mancanza di coordinamento tra i Dipartimenti regionali coinvolti nella dismissione sul “cosa fare dal giorno dopo”. Anche se qualche dipartimento, forse bruciando le tappe, ha già adottato anticipatamente provvedimenti di riorganizzazione e riallocazione delle funzioni finora svolte delle Strutture ausiliarie, si registrano, comunque -lamenta la Cisl- posizioni e vedute divergenti, che in taluni casi mettono in imbarazzo gli stessi addetti ai lavori. E varie sono le cd “voci di corridoio” su asserite assegnazioni di Posizioni Organizzative a personale collocato in Uffici esterni alla stessa Giunta regionale, in un coacervo di notizie contrastanti e incerte. Lungi dal voler alimentare ulteriori polemiche, non può sottacersi che da mesi si registra in Cittadella regionale una forma di “amministrazione creativa” che, di fatto, sta catalizzando ogni ragionamento, eludendo il ben più importante e urgente bisogno di adottare una seria, complessiva e organica riorganizzazione degli uffici della Giunta regionale della Calabria”. Una ristrutturazione, fa rilevare la Cisl, “più volte sollecitata dalla Cisl FP Calabria, che tenga conto di tutti i dipendenti della Giunta regionale e non solo dei titolari di Struttura o Segreteria tecnica. Nello specifico -si evidenzia- viene spontaneo chiedersi quale sarà il nuovo modello organizzativo ipotizzato per la nuova architettura, che investirà i Dipartimenti e a cascata i Settori e gli Uffici dell’Amministrazione regionale. Da chi e come saranno erogati dal primo luglio i servizi finora garantiti dalle strutture e dalle segreterie tecniche?”. La Cisl FP Calabria “sostiene convintamente da tempo che la radicale soppressione – trasformazione delle “strutture segreterie tecniche” necessita, a monte, di un progetto organico di riordino e riqualificazione dell’intera struttura amministrativa della Giunta regionale, indispensabile per scongiurare il caos amministrativo”.