ROCCELLA JONICA(RC)/ Ennesimo sbarco di migranti, il quarto nel giro di poco più di tre giorni, nel porto di Roccella Ionica. A conclusione di un’operazione di soccorso in mare, sono giunti 39 profughi di varie nazionalità e tutti di sesso maschile. Prima di essere intercettati, trasbordati e giungere nel porto della cittadina ionica a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera, i migranti si trovavano su una malandata barca di legno alla deriva a circa 90 miglia di distanza dalla costa della Calabria. Dopo lo sbarco, tutti i profughi sono stati sottoposti al test del tampone anticovid da parte del personale specializzato dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Successivamente, su disposizione della Prefettura reggina, sono stati momentaneamente sistemati in una tensostruttura realizzata nei mesi scorsi al Porto di Roccella e gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione civile. Con quest’ultimo sbarco è salito a 30 il numero di “arrivi” di migranti nel solo tratto di costa della Locride in questi primi 6 mesi del 2022: di questi ben 27 si sono finora verificati al Porto di Roccella. Solo tra lunedì e martedì scorsi al Porto di Roccella si erano già verificati altri tre sbarchi per un totale di circa 200 migranti.