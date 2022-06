MENDICINO(CS)/ E’ stato arrestato per omicidio stradale F.F., 38 anni, che la notte scorsa è rimasto coinvolto in un grave incidente, a Mendicino (Cosenza), nel quale ha perso la vita una donna, S.C., 47 anni. Ferita la figlia della vittima. L’uomo, che è risultato avere un tasso alcolemico nel sangue oltre il consentito dalle norme, era alla guida della propria auto, una Fiat 500 L, e ha impattato contro la Chevrolet Matiz condotta dalla vittima, che procedeva in senso opposto. L’incidente è avvenuto in via Acheruntia, strada di collegamento tra Mendicino e Cosenza.