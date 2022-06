CATANZARO/ L’avvocatura catanzarese ed italiana piange la perdita dell’avv. Giuseppe Iannello, deceduto mercoledì 29 giugno. Giuseppe Iannello ha rappresentato il Foro catanzarese per oltre un ventennio in qualità di Presidente dell’Ordine, rivestendo anche il ruolo di Presidente delle Curie Forensi Calabresi oltre che della Fondazione Scuola Forense presso l’Ordine degli Avvocati di Catanzaro e da lui voluta e costituita.

Uomo di grande visione, anima del suo Ordine professionale, Iannello era apprezzato anche per il suo impegno nel sociale in qualità di Presidente del Lions Club Catanzaro host e successivamente Governatore del distretto 108 Y (che univa Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia).

Questo pomeriggio, nella chiesa di San Giovanni a Catanzaro, la città gli ha tributato l’ultimo saluto. Sono accorsi in tantissimi, nonostante la giornata di caldo estenuante. Avvocati, professionisti e semplici cittadini si sono uniti in un forte abbraccio alla moglie Italia ed ai figli Gaetano e Danilo. Cordoglio e vicinanza alla famiglia anche da parte delle redazioni di RTC e del Giornale di Calabria e del direttore Giuseppe Soluri.