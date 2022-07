ROGLIANO(CS)/ “Ho appreso nelle scorse ore che, per fronteggiare l’emergenza pandemica, l’ospedale “Santa Barbara” di Rogliano sarà trasformato in ospedale Covid. Nulla quaestio, se non che sappiamo che l’unico reparto presente, quello di medicina generale, sarà trasferito all’ospedale di Cosenza. E questo rappresenta la morte definitiva di questo ospedale. Questo non possiamo consentirlo”. Lo dice il sindaco, Giovanni Altomare. “Ho convocato per oggi pomeriggio la conferenza dei sindaci del Savuto per capire quali siano – aggiunge Altomare – le iniziativa da intraprendere per difendere le esigenze di un territorio sempre più mortificato”.