Pnrr, una grande opportunità da non disperdere

Una grande opportunità chiamata Pnrr. Su questo Confartigianato Imprese Calabria ha organizzato un’approfondita riflessione alla presenza del presidente nazionale Marco Granelli, dell’assessore regionale Rosario Varì e della sottosegretaria al Ministero per il Sud e coesione territoriale, Dalila Nesci. A portare il proprio contributo al dibattito anche il consigliere regionale Raffaele Mammoliti. “Il Pnrr ha una grandissima ricaduta sugli enti territoriali che sono chiamati a ‘scaricare a terra’ quelle che sono le potenzialità -ha sostenuto il segretario regionale di Confartigianato Imprese Calabria, Silvano Barbalace, introducendo il tema del convegno-. E ce lo racconta bene anche l’ultimo report di Banca d’Italia: nel passato gli enti territoriali non hanno dimostrato grosse capacità di muoversi in questo campo, quindi auspichiamo che questo trend difficoltoso possa essere migliorato. Un altro elemento di criticità è nella progettazione che non riusciamo a contestualizzare: se perdiamo di vista il nostro mondo produttivo, la valorizzazione delle piccole imprese, rischiamo di non progettare uno sviluppo serio e duraturo della nostra regione”. “Pensavamo -ha detto il presidente regionale di Confartigianato Imprese Calabria, Roberto Matragrano- che dopo il covid la strada potesse essere in discesa e invece oggi ci troviamo ad affrontare tante altre emergenze. Dall’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, alla siccità, le imprese dimostrano ancora una volta grande resilienza, sobbarcandosi le difficoltà. La strada per uscire da queste difficoltà è il Pnrr che potrebbe influire positivamente sulla crescita del 2022 e non solo. Il Pnrr con i suoi 222 miliardi di euro è una grande opportunità, e noi ne siamo convinti”. L’assessore regionale Rosario Varì ha sottolineato il proficuo rapporto di collaborazione che esiste tra Confartigianato e il Dipartimento dello Sviluppo economico da lui guidato. “Il Pnrr -ha detto- è un’occasione che la Calabria non può perdere siamo al lavoro per questo e per sostenere i Comuni anche nell’attività di progettazione avendo affidato a Fincalabra questa mission”. Intervenendo da remoto Dalila Nesci, ha fatto il punto su azioni e programmazioni legate al Pnrr sottolineando l’importanza di queste risorse per ridurre il divario tra Nord e Sud e sulla responsabilità di ogni livello amministrativo istituzionale che “deve cooperare per la riuscita e il successo del Pnrr. E’ una occasione imperdibile per rafforzare il tessuto economico-sociale e favorire un modello di crescita che guardi al futuro”. Proprio perché convinti del fatto che il Pnrr è un’occasione unica, i vertici di Confartigianato hanno messo in campo sforzi straordinari per fare conoscere le opportunità del Pnrr e garantire che le associazioni e le Mpmi ne siano protagoniste, offrendo un monitoraggio attivo. A spiegarlo, concludendo i lavori, è stato Granelli. “Nelle missioni del Piano ritroviamo gli stessi obiettivi che Confartigianato indica da tempo per agganciare lo sviluppo e per valorizzare il modello della micro e piccola impresa italiana che combina sostenibilità sociale, economica e ambientale” – ha affermato.