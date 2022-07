di Redazione RTC-GDC

CATANZARO/ Con l’avanzare della stagione estiva e del caldo torrido aumentano nelle città le offensive e i pericoli portati da vari tipi di animali, insetti e ratti in primis. E’ da diverse settimane che topi di piccola, media e grossa taglia fanno capolino nelle strade del centro storico. Ne erano stati avvistati alcuni nei giorni scorsi nella centralissima piazza Prefettura, salotto della città, nei pressi di alcune attività commerciali, peraltro in pieno giorno. Evidentemente non era un caso. Ieri, giovedì 30 giugno, invece sono apparsi nelle ore serali. Erano almeno un paio e scorazzavano su Corso Mazzini entrando e uscendo dai canali che conducono alle fogne cittadine. Un fenomeno, quello dei ratti, presente in larga misura in tutte le città italiane, un’emergenza mai totalmente superata, anzi. Nel centro cittadino di Catanzaro è da sempre un problema da non sottovalutare, anzi da affrontare piu’ che mai con pugno fermo e deciso.