CATANZARO/ Il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, alla sua prima uscita dopo l’insediamento ufficiale alla guida del capoluogo, ha partecipato alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto nel palazzo della Prefettura, presieduto dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. “Ho ringraziato il sindaco per la partecipazione alla riunione – ha detto Lamorgese – e gli ho augurato un mandato positivo assicurandogli la massima collaborazione. Questi incontri devono essere improntati alla massima concretezza e per questo siamo pronti a prendere atto delle richieste che ci arrivano per dare il nostro contributo”. Nel corso del comitato sono stati affrontati i temi legati alla presenza della ‘ndrangheta le cui ramificazioni locali sono particolarmente presenti nel settore delle estorsioni e dell’usura. Il ministro ha messo in evidenza, però, che “le denunce sono poche. E’ emerso, inoltre, dai dati di richiesta e di accesso al fondo per le estorsioni e l’usura che si ha che fare con numeri limitati che destano preoccupazioni perché si tratta di fenomeni che rimangono in larga parte sommersi”.