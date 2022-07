Catanzaro, Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza alla presenza del ministro Lamorgese: “Arriveranno 33 unità con il piano di potenziamento da parte della Polizia”

CATANZARO/ Nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Catanzaro “si è anche parlato dei problemi degli organici delle forze di polizia: ho dato assicurazione che con il piano di potenziamento da parte della Polizia arriveranno 33 unità”. Ad annunciarlo il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, nel corso di una conferenza stampa nella Prefettura di Catanzaro al termine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. “Teniamo conto – ha proseguito Lamorgese – che lo scorso anno abbiamo avuto, causa Covid, un blocco dei corsi di formazione, che adesso man mano si stanno concludendo e quindi abbiamo quelle integrazioni necessarie sul territorio. L’operazione Strade Sicure ha vista una riduzione ma su tutto il territorio sono entrati in servizio come polizia circa 2.800 unità e questo supplisce a quella riduzione sul territorio con personale delle forze di polizia. Per quanto riguarda la Guardia di Finanza, a Soverato – ha ricordato il ministro dell’Interno – è stata elevata da Tenenza a Compagnia ed è importante che ci sia la previsione di un potenziamento dell’organico del Nucleo di polizia economica e finanziaria di 15 ispettori”.

Lamorgese ha poi aggiunto: nel Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Catanzaro “si è parlato anche dei Comuni. Ci sono 7 Comuni in pre-dissesto, 10 Comuni in dissesto, negli ultimi sei mesi abbiamo adottato con la Prefettura 12 provvedimenti interdittivi mentre lo scorso anno erano 32. Noi troviamo, come indice di delittuosità, che in provincia di Catanzaro abbiamo il -12% nel primo quadrimestre 2022 rispetto al primo quadrimestre 2021, -22% nel Comune di Catanzaro. Ma per la mia esperienza sul campo ho fatto un’osservazione: questi dati certamente sono positivi e danno atto del massimo impegno delle forze di polizia, ma poi dobbiamo anche verificare la percezione di sicurezza dei cittadini, perché il dato – ha rimarcato il ministro dell’Interno – non sempre corrisponde una percezione di insicurezza che invece va rilevata. Certamente ci sarà un impegno ulteriore con queste unità in più che arriveranno. Parlando con i procuratori – sia il procuratore generale sia il procuratore della Repubblica – un dato hanno detto, e ne sono lieta: ci sono i migliori investigatori su questo territorio e hanno ringraziato per la grande attività che stanno portando avanti”.

