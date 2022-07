Dopo l’arrivo di Andrea Fulignati, il Catanzaro ingaggia un altro esperto portiere, Andrea Sala, mettendolo a disposizione di mister Vivarini. Il 29enne, nativo di Saronno, ha vestito nell’ultima stagione la maglia del Catania. Cresciuto nella Pro Patria e nel settore giovanile dell’Inter, con cui ha vinto lo scudetto Primavera, Sala ha nel suo curriculum esperienze in serie B (quattro stagioni con la maglia della Ternana), mentre in serie C ha difeso la porta di Reggina, Sambenedettese, Rimini e Arezzo. L’estremo difensore si lega al club giallorosso con un contratto biennale