Crotone accerchiata dagli incendi, a rischio 200 animali in canile. Numerosi interventi di Vigili del fuoco e squadre di Calabria Verde

CROTONE/ Diversi incendi, complice anche il vento, stanno accerchiando in queste ore la città di Crotone. Quello più grave, che minaccia seriamente il canile comunale in località Martorana, dove sono ospitati circa 200 animali, ha interessato già 60 ettari di zona boscata.

A causa delle fiamme, la strada per raggiungere la struttura è rimasta a lungo bloccata e solo l’intervento di un elicottero della Protezione civile ha consentito ai pompieri di arrivare sul posto e presidiare il canile per spegnere eventuali fiamme immediatamente. La centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Crotone ha chiesto e ottenuto l’intervento di un canadair da Ciampino per cercare di contenere l’incendio.

Sul posto anche squadre di Calabria Verde che stanno operando nella zona boschiva per limitare i danni. Gli uomini delle squadre antincendio hanno anche portato in salvo alcuni alveari che erano nella zona.

Squadre di Calabria Verde sono impegnate anche in località Salica, a sud di Crotone, dove un incendio di vaste dimensioni sta divampando dal primo pomeriggio. La situazione sul fronte incendi in Calabria è, però ,tale che non ci sono mezzi aerei disponibili.