La Calabria è ancora sotto l’attacco degli incendi dopo gli oltre 110 interventi di domenica da parte dei Vigili del Fuoco. Le squadre sono state impegnate ieri in tutte e cinque le province. A Reggio i pompieri, con il supporto di mezzi aerei, sono intervenuti nei quartieri Archi e Gallico. Nella provincia di Vibo Valentia è stato interessato da un vasto incendio il comune di Filogaso dove sono intervenuti diversi Canadair nonché elicotteri della flotta aerea regionale. Circa 31 gli interventi sul territorio regionale. Nella provincia di Catanzaro, una squadra dei pompieri è stata impegnata fin dalle ore 11 per un vasto incendio di arbusti e macchia mediterranea sviluppatosi nel comune di Simeri Crichi in zona impervia ma in prossimità di uliveti e due casolari. Sul posto a coordinare le operazioni di spegnimento sia della squadra di terra che di un elicottero regionale il DOS dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro. Nel Crotonese, in località Brasimato, tra i comuni di Crotone e Rocca di Neto, si è sviluppato un vasto incendio di arbusti e macchia mediterranea e zona boscata. Sul posto i vigili del fuoco della sede centrale e la squadra del distaccamento di Petilia Policastro. Particolarmente critica la situazione a Crotone dove i pompieri sono intervenuti in località Passovecchio per un incendio di vegetazione sviluppatosi in prossimità di una ditta adibita alla lavorazione e produzione di erba sintetica per campi da calcio, tennis, e giardini. Il fuoco, sviluppatosi inizialmente al di fuori della proprietà, si è propagato nel piazzale interno della ditta coinvolgendo residui e scarti della lavorazione. I vigili hanno messo in sicurezza il capannone, non si registrano danni a persone. A Crotone si sono verificati diversi altri incendi. Quello più grave, che ha minacciato seriamente il canile comunale in località Martorana, dove sono ospitati circa 200 animali, ha interessato già 60 ettari di zona boscata.