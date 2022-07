SERSALE(CZ)/ Anche quest’anno la Pro-Loco Sersale, in collaborazione con il Comune di Sersale e di importanti sponsor, propone, dal 5 al 9 Agosto 2022, la manifestazione “ Un Tempo in un Borgo: Sapori & Mestieri”. Questa manifestazione, giunta alla XVIII edizione, ha riscosso negli anni precedenti un grandissimo successo premiato dalla presenza di migliaia di visitatori.

“La nostra associazione, ormai da molti anni, si impegna costantemente a creare eventi importanti per lo sviluppo sociale, culturale ed economico, affinché la nostra splendida comunità venga sempre di più riconosciuta ed apprezzata e pronta ad accogliere nel miglior modo possibile i numerosi turisti e i tanti sersalesi emigrati” afferma ai microfoni di RTC il presidente della Pro Loco di Sersale, Alessandro Galeano.

La manifestazione avrà una durata di 5 serate e si svolgerà nel consueto percorso del Centro Storico di Sersale a partire dalle ore 19:00 fino a tarda serata. Tutte le sere il percorso sarà animato da musica popolare dal vivo, attori, pittori impegnati in estemporanea, artisti ed abili artigiani all’opera, oltre che dalla degustazione di tanti prodotti della gastronomia tipica calabrese.

“Sersale, grazie alla Pro Loco, si contraddistingue ancora per una diffusione di usi, di costumi e di mestieri di antica origine, di laboratori artigianali che hanno tramandato la lavorazione di materiali che vengono trasformati in oggetti d’arte di elevatissimo pregio dalle mani di abilissimi artigiani- prosegue il presidente Galeano.

Purtroppo, lo sviluppo industriale ha messo a repentaglio queste arti manuali, molte delle quali sono scomparse o in via di sparizione.

La rappresentazione degli usi, dei costumi e degli antichi mestieri all’interno del centro storico del Comune di Sersale, ha dunque, lo scopo di raccontare e far conoscere la storia, le tradizioni e quindi la civiltà che ha formato il popolo sersalese. La Pro-Loco si sta adoperando per il recupero e la riscoperta di quegli antichi mestieri che stanno scomparendo dalle strade del nostro paese, portando via con sé tutto quel patrimonio culturale lasciatoci dai nostri avi, patrimonio che fa parte di noi, della nostra tradizione e della nostra storia, e come tale non può scomparire.

Da qui nasce l’esigenza di redigere un progetto per l’esposizione temporanea di oggetti e scene degli “antichi mestieri” collocati all’interno del centro storico in locali adibiti a vecchie botteghe artigiane e a scene del vivere quotidiano dei tempi passati. Aspettiamo tutti i calabresi e non dal 5 al 9 agosto a Sersale, nel nostro caratteristico e accogliente centro storico per vivere delle magiche sere d’estate” ha concluso Galeano.