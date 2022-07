Ulteriore, pesante, impennata dei contagi da Covid 19 in Calabria. Sono 3.537, ieri erano 1.456, i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore nella regione dove, a fronte di 10.017 tamponi eseguiti, il tasso è schizzato al 35,31%. Da registrare un solo decesso per un totale di 2.687 vittime dall’inizio della pandemia. Crescono di nove unità i ricoveri nei reparti di cura, +9 (242) e in terapia intensiva, +1 (8). I guariti sono 378.658 (+1.134) mentre risultano più del doppio gli attualmente positivi 46.101 (+2.402) e gli isolati a domicilio 45.851 (+2.392). In Calabria, ad oggi – secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria – il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.275.574. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 427.446.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 5.193 (67 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5.123 in isolamento domiciliare); casi chiusi 63.437 (63.108 guariti, 329 deceduti); Cosenza: casi attivi 29.380 (91 in reparto, 1 in terapia intensiva, 29.288 in isolamento domiciliare); casi chiusi 87.019 (85.882 guariti, 1.137 deceduti); Crotone: casi attivi 1.465 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.447 in isolamento domiciliare); casi chiusi 42.125 (41.887 guariti, 238 deceduti); Reggio: casi attivi 8.107 (50 in reparto, 3 in terapia intensiva, 8.054 in isolamento domiciliare); casi chiusi 146.656 (145.862 guariti, 794 deceduti); Vibo: casi attivi 976 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 960 in isolamento domiciliare); casi chiusi 39.934 (39.758 guariti, 176 deceduti).