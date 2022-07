Sarà una all-star europea, in prima mondiale, ad aprire la XLII edizione del Festival Internazionale del Jazz Rumori Mediterranei di Roccella Ionica. La manifestazione, organizzata dal Comune, si terrà dal 13 al 17 luglio nella sede del Teatro al Castello e il 18 e 19 luglio sul Waterfront Sisinio Zito. E’ prevista anche una seconda sessione, il cui programma sarà reso noto in seguito, che si terrà dal 31 agosto al 4 settembre. E’ in linea con la tradizione il cartellone allestito dal direttore artistico Vincenzo Staiano: un programma che unisce produzioni originali, prime assolute e novità di rilievo del panorama jazzistico internazionale. E’ previsto anche un campus didattico per incrementare la cultura jazzistica dei giovani musicisti e di chi è interessato a migliorare le proprie conoscenze musicali. Si chiamerà International Jazz Campus e sarà imperniato su una serie di seminari, master class e workshop, tenuti da qualificati docenti e musicisti di primo piano. Le attività del Campus culmineranno nella creazione di un’orchestra “Next generation jazz orchestra” con giovani musicisti selezionati tra i partecipanti ai corsi. Ad aprire l’edizione 2022 il 13 luglio L’European jazz meeting quintet, al Teatro al Castello, con un progetto intitolato “Black Masters”, omaggio a grandi maestri neri come Miles Davis, Wayne Shorter, Herbie Hancock e altri. Il quintetto è formato da Tim Garland al sax soprano e tenore, Nicolas Folmer alla tromba, Antonio Faraò al piano, Yuri Goloubev al contrabbasso e Sasha Mashin. A seguire, lo stesso giorno, proiezione del documentario “Locrian department – Dal Modo Musicale Locrio alla Musica Contemporanea” di Tommaso Marletta e Alessandra Laganà. Il secondo set della serata vedrà protagonista la Med free orkestra, formazione composta da musicisti provenienti da varie aree del mondo che si sono assestati nel quartiere romano del Testaccio. Ospite il trombettista Fabrizio Bosso. A chiudere la prima sezione del festival il cantautore Alex Britti, con il suo quartetto che presenterà il suo primo disco interamente strumentale pubblicato dalla sua etichetta It.Pop. Il 18 e il 19 luglio il Festival si trasferirà sul Waterfront Sisinio Zito con due serate arricchite dall’apporto di star internazionali come Toni Kitanovski, Saso Popovski e altri. Due i concerti previsti: il settetto della Stip University della Macedonia del Nord e la TYJO-Tirana Youth Jazz Orchestra.