CATANZARO/ Hanno avuto subito un primo riscontro le sollecitazioni espresse dal sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita riguardo ai controlli mirati a contrastare il fenomeno dell’abusivismo idrico. Dai controlli effettuati dalla Polizia locale si è accertato che tre utenze del quartiere Santo Ianni erano allacciate abusivamente alla rete idrica comunale. Il Nucleo ambientale della Polizia locale capoluogo, diretta dal ten. col. Salvatore Tarantino, assieme ai tecnici della manutenzione della rete idrica comunale, ha effettuato diversi sopralluoghi nel quartiere cittadino, al fine di verificare l’uso improprio dell’acqua ed eventuali allacci abusivi. A sollecitare i controlli era stato il sindaco Fiorita attesa la carenza idrica che i cittadini stanno vivendo in questi giorni, problematica diffusa in molte città italiane. Dalle ispezioni eseguite è emerso che le tre utenze, con una diramazione abusiva, si erano allacciate alla rete idrica per utilizzare l’acqua ai fini di irrigazione di orti e giardini. Per queste violazioni di carattere penale, si è proceduto al sequestro e all’ informativa all’Autorità giudiziaria. Inoltre è stato rilevato che alcuni terreni venivano irrigati utilizzando impropriamente l’acqua della rete comunale: si tratta di violazioni amministrative che saranno sanzionate per come previsto dalla normativa. “Il sindaco Fiorita ha chiesto alla Polizia Locale – è detto in una nota – di continuare questa attività e, pertanto, si proseguirà con mirati controlli al fine di prevenire e, se necessario, reprimere gli illeciti affinché i cittadini possano fruire di un maggiore portata di servizio idrico”.