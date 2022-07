“Catanzaro saprà essere una città più attenta ai temi del welfare, del sociale, della coesione e dell’inclusione, dando così avvio a una pagina nuova e positiva per la nostra comunità. Abbiamo preso questo impegno in campagna elettorale e intendiamo rispettarlo con l’attuazione puntuale del nostro programma ma anche nel rispetto del principio generale della continuità amministrativa, che in questo caso si sostanzia nella prosecuzione del lavoro predisposto dall’Unità di Progetto Autorità Urbana coordinato da Tonino De Marco”. Così il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita in relazione all’imminente pubblicazione di cinque avvisi pubblici, relativi alle Azioni del Fondo Sociale Europeo. Gli avvisi sono destinati alle componenti più marginali della popolazione. Le Azioni sono previste in “Agenda Urbana” e di recente sono state delegate come competenza dalla Regione al Comune di Catanzaro, in quanto organismo intermedio del programma, secondo quanto prevedono i Regolamenti Comunitari. Gli Avvisi pubblici, che vengono pubblicati per il finanziamento di progetti realizzati da enti del Terzo Settore e, limitatamente all’Azione 10.1.1. dalle scuole pubbliche per interventi sulla povertà educativa, sono i seguenti: -Azione 9.1.2. “Servizi sociali innovativi per famiglie in difficoltà e persone discriminate”. Finanziamento totale Euro 600.000,00. – Azione 9.2.1. “Servizi e progetti per l’inserimento al lavoro dei disabili”. Finanziamento totale Euro 843.000,00 – Azione 9.2.2. “Servizi e progetti per l’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati”. Finanziamento totale Euro 600.000 – Azione 9.4.2. “Aiuti a Organismi non-profit per progetti di contrasto al disagio abitativo di famiglie e individui senza dimora”. Finanziamento totale Euro 500.000 -Azione 10.1.1. “Progetti scolastici di sostegno agli studenti fragili con disabilità”. Finanziamento totale Euro 300.000 Gli Avvisi finanzieranno Progetti fino ad un massimo di 200.000 euro ad intervento. Il termine per la presentazione dei Progetti è di 30 giorni dalla pubblicazione sul sito web del Comune di Catanzaro, ma, per ragioni di trasparenza, la scadenza prevederà la sospensione dei termini per il mese di agosto, e quindi i Progetti andranno presentati entro il termine della prima decade del mese di settembre 2022, per concludersi in tempo utile per consentire lo svolgimento di almeno 12 mesi di attività da chiudere e rendicontare entro il 31/12/2023, data di chiusura di Agenda Urbana. “Gli Avvisi pubblicati – è detto in una nota – fanno seguito a una ampia attività di condivisione dei contenuti e dello schema di Avvisi con gli enti del Terzo Settore (che sono i soggetti che gestiranno le attività progettuali, trattandosi di interventi di co-programmazione e co-progettazione), oltre che alla collaborazione dell’Unità di Progetto con l’assessorato ai Servizi Sociali, a suo tempo guidato da Rosario Lostumbo”.