Il Consiglio di Presidenza di Unindustria Calabria, presieduto da Aldo Ferrara, con la partecipazione del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, incontrerà venerdì 8, in mattinata, a Catanzaro, alla Cittadella regionale, il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto e, a seguire, si svolgerà la riunione del Consiglio di Presidenza di Unindustria Calabria, nonché l’incontro con gli organi di stampa. “L’incontro -spiega una nota- avrà come oggetto il “Patto per lo Sviluppo della Calabria” fortemente voluto dalla Confindustria calabrese, anche a seguito della costituzione della Cabina di Regia; dialogo già avviato durante l’ultima Assise regionale degli industriali, alla quale hanno partecipato il Presidente di Confindustria Bonomi, il Presidente Occhiuto e il Segretario Generale della Cisl Luigi Sbarra. La visita del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi -è ancora scritto- si inquadra nell’ambito di una forte azione di politica economica e di disegno industriale avviata da Unindustria Calabria, il cosiddetto “Patto per lo Sviluppo”, che si configura come una diretta e immediata conseguenza del cambio di passo, impresso da Unindustria Calabria. Obiettivo prioritario è certamente quello di assurgere ad un ruolo di governance strategica che consente di orientare le risorse finanziarie disponibili e gli investimenti, al fine di generare un percorso di crescita di lungo periodo, idoneo a determinare un significativo e concreto mutamento dei parametri di sviluppo occupazionale che da troppi anni caratterizzano la Regione Calabria”.