Si riduce ma rimane sempre su livelli alti, il numero giornaliero dei contagi in Calabria: sono 2.539, nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi a fronte di 8.812 tamponi processati e il tasso che dal 35,31 di ieri è sceso al 28,81%. Tre i nuovi decessi che portano il totale a 2.690 vittime. Sempre più sotto pressione i ricoveri nei reparti ordinari, +13 ingressi (255 in tutto); stabili le terapie intensive ferme ad 8 degenti. I guariti sono 379.644 (+986), mentre gli attualmente positivi 47.651 (+1.550) e gli isolati 47.388 (+1.537). In Calabria, ad oggi – secondo i dati odierni relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria – il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.284.386. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 429.985.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 5.398 (70 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5.325 in isolamento domiciliare); casi chiusi 63.800 (63471 guariti, 329 deceduti); Cosenza: casi attivi 30.325 (99 in reparto, 1 in terapia intensiva, 30.225 in isolamento domiciliare); casi chiusi 87.140 (86.000 guariti, 1.140 deceduti); Crotone: casi attivi 1.527 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.509 in isolamento domiciliare); casi chiusi 42.260 (42.022 guariti, 238 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 8.388 (52 in reparto, 3 in terapia intensiva, 8.333 in isolamento domiciliare); casi chiusi 146.928 (146.134 guariti, 794 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 991 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 975 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40020 (39.844 guariti, 176 deceduti).