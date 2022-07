LAMEZIA TERME(CZ)/ Tantissimi agricoltori provenienti da tutta la Calabria sono giunti quest’oggi a Lamezia Terme per manifestare e sensibilizzare la politica regionale sulle gravi difficoltà che affronta giornalmente il settore agricoltura. Con il motto “tutti in strada con gli agricoltori”, il Movimento Territorio e Agricoltura ha organizzato un raduno contro l’aumento delle materie prime e contro l’accanimento sui lavoratori e le Partite Iva che ha avuto inizio nel piazzale davanti allo stadio Carlei di Lamezia Terme, ed è poi proseguito per le vie di Sambiase e Nicastro per poi concludersi in piazza Italia a Sant’Eufemia.