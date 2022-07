“Welfare aziendale e marketing territoriale: le nuove leve per lo sviluppo”. È la ricetta che i Giovani di Confindustria hanno rilanciato nel corso dell’incontro “Quale Impresa Cafè”, promosso dalla rivista nazionale dei giovani industriali diretta da Alfredo Citrigno, in collaborazione con i Giovani di Unindustria Calabria e di Confindustria Cosenza. All’iniziativa, svoltasi nel castello ducale di Corigliano, hanno partecipato il presidente nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, i presidenti di Unindustria Calabria Aldo Ferrara, dei Giovani Imprenditori calabresi Umberto Barreca e dei Giovani di Confindustria Cosenza, Roberto Rugna. “Il messaggio, come sempre, -ha sostenuto Riccardo di Stefano, presidente Giovani Imprenditori Confindustria- è di cauto ottimismo e richiesta di grande attenzione civile perché viviamo un momento politico complesso con un Governo che ha bisogno di stabilità e delle riforme legate al Pnrr e non da portare a casa nel miglior modo e nel minor tempo possibile”. Per il presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara “il più importante investimento che possa essere fatto sul futuro da parte di un territorio è quello di investire sui propri giovani. Nel piano industriale che presenteremo tra qualche settimana alla Regione, a riguardo dell’utilizzazione della programmazione comunitaria – ha aggiunto – credo che si debba stimolare molto quella imprenditorialità latente presente nei giovani calabresi”. “Incentivare il southworking con regole certe e chiare -ha sostenuto Umberto Barreca- potrebbe essere una forma “gratuita” di welfare aziendale. E’ uno strumento utile a ridurre il divario economico, sociale e territoriale nel Paese, ed è in grado di migliorare la qualità della vita di lavoratori, aziende e territori”. “Riteniamo fondamentale il ruolo dell’impresa -ha detto Roberto Rugna- e soprattutto della persona che deve essere al centro di questo sviluppo”.