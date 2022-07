E’ deceduto all’ospedale di Catanzaro dove era stato ricoverato in gravi condizioni Antonio Pullano, 72 anni, di Isola Capo Rizzuto, che nella mattina di ieri era stato coinvolto in un incidente stradale sulla SS 106. Pullano, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, stava viaggiando a bordo della sua Fiat Panda quando – poco prima dell’aeroporto – si è scontrato con un’altra auto, una Volkswagen Golf a bordo della quale c’era una coppia sempre di Isola Capo Rizzuto. L’uomo è rimasto ferito gravemente e per questo è giunto sul posto l’elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro dove, però, è deceduto questa sera per i traumi riportati. Feriti i due che si trovavano nell’altra auto.