“Approvato da parte dell’Aula di Montecitorio un odg a mia firma, previsto nel Decreto Aiuti, sostenuto dalla collega Mazzetti di Forza Italia e da molti altri colleghi che ha l’obiettivo di vincolare il governo a chiarire alcuni aspetti relativi al Superbonus e promuovere azioni nell’interesse della filiera edile”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Andrea Gentile. “Innanzitutto, abbiamo impegnato il governo – prosegue Gentile – a fornire interpretazioni certe e definitive sui contenuti delle due circolari dell’Agenzia dell’Entrate che, nella congerie normativa dei ripetuti interventi e nella mole di informazioni spesso erronee, hanno gettato nel panico gli operatori. Un secondo passaggio impegna il governo a chiarire che il cessionario, qualora acquisti un credito da bonus edilizio da una banca, non debba ripetere l’attività di due diligence, poiché già esperita dall’istituto di credito con diligenza qualificata. Da ultimo, una importante previsione impegna ancora il governo a favorire la riapertura del mercato delle cessioni dei crediti d’imposta, promuovendo la stipula di uno specifico accordo tra Governo stesso, l’Associazione bancaria italiana, la Cassa depositi e prestiti, le Poste italiane, e le organizzazioni imprenditoriali per garantire sostenibilità e affidabilità del credito”. “Con questi tre punti – sottolinea il parlamentare – favoriremo il mercato del credito e tutta la filiera edile. Forza Italia contribuisce concretamente a sbloccare quei 5 miliardi di crediti incagliati nei cassetti fiscali, per il bene di imprenditori, categorie produttive, professionisti e tecnici. L’azione del nostro Movimento politico è concreta e premiante, scevra di quegli slogan e quegli inutili formalismi che gli italiani in questa difficile e gravosa congiuntura economica faticano a comprendere”.