“Negli ultimi giorni abbiamo fatto passi da gigante”. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine di una conferenza stampa a Catanzaro, ha commentato le dichiarazioni di esponenti dell’opposizione che lamentano ritardi nel contrasto alla nuova ondata di Covid 19. “Non ha letto i documenti, peraltro già disponibili sul sito della Regione. Anzi – ha sostenuto Occhiuto – su questo credo che siamo stati i più previdenti d’Italia, perché prima che si parlasse dell’aumento dei contagi e dei ricoveri Covid, noi avevamo chiesto al generale Battistini, che è stato il numero 2 di Figliuolo e che è un’autorità nel settore, di venire a lavorare con noi, quindi ancora una volta abbiamo tentato di anticipare le tendenze. Purtroppo invece – ha rilevato il presidente della Regione – siamo un po’ in ritardo sulla quarta dose: avevamo fatto progressi straordinari per le altre dosi del vaccino, avevamo persino superato i target che ci aveva dato Figliuolo, poi c’era stato un po’ di rilassamento anche da parte delle strutture territoriali della sanità, e ora siamo impegnati a recuperare questo ritardo. Negli ultimi giorni abbiamo fatto passi da gigante, se guardate il tasso di incremento di vaccinazioni della quarta dose è significativo così come la somministrazione dei farmaci che pure – ha concluso Occhiuto – possono aiutare a contenere gli effetti del Covid”.