CATANZARO/ Sono stati ufficialmente proclamati, ieri mattina, nell’atrio del Comune di Catanzaro, i consiglieri comunali eletti alle Amministrative del 12 e del 26 giugno. Il voto ha consegnato un dato inedito nel capoluogo calabrese, quello della cosiddetta ”anatra zoppa”, perché il nuovo sindaco eletto al ballottaggio, Nicola Fiorita, leader di una coalizione civico-politica di centrosinistra con il sostegno di Pd e M5S, non ha la maggioranza in Consiglio comunale, maggioranza andata alle liste che hanno sostenuto il competitor di Fiorita, Valerio Donato, appoggiato da una coalizione civica composta soprattutto da forze di centrodestra. Con la proclamazione degli eletti, la composizione del Consiglio comunale assegna alla coalizione di Fiorita 9 seggi più quello del sindaco. Alla coalizione di Donato 17 seggi più il candidato sindaco. Alla coalizione che al primo turno ha sostenuto la candidatura a sindaco di Antonello Talerico vanno quattro seggi, tra cui lo stesso Talerico (che al ballottaggio ha sostenuto Fiorita). Un seggio infine a Fratelli d’Italia con Wanda Ferro, seggio che va ricondotto all’opposizione dopo che FdI ha deciso di sostenere al ballottaggio Donato. Ora i prossimi passaggi saranno la definizione della Giunta comunale, che secondo fonti qualificate il sindaco Fiorita potrebbe ufficializzare oggi, e l’elezione del presidente del Consiglio comunale, per la quale al momento si registra un “braccio di ferro” tra la coalizione dello stesso Fiorita e la coalizione di Donato.