Non si allenta la morsa del coronavirus in Calabria. Sono 3.178 i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore nella regione con 10.003 tamponi processati e il tasso di positività che dal 33 di ieri scende al 31,77%. Tre i nuovi decessi che portano il totale delle vittime a 2.719. Stabili i ricoveri nei reparti di cura, 315, di molto al di sopra della soglia di allarme, mentre si registrano tre ingressi in più nelle terapie intensive (14) anche questo dato fuori da limite. I guariti sono 386.870 (+1.247), gli attualmente positivi 61.880 (+1.928) e gli isolati a domicilio 61.551 (+1.925). In Calabria, ad oggi – secondo quanto riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria – il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3.347.171. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 451.469. (ANSA).

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 6.609 (70 in reparto, 8 in terapia intensiva, 6.531 in isolamento domiciliare); casi chiusi 66.666 (66.334 guariti, 332 deceduti); Cosenza: casi attivi 37.177 (120 in reparto, 2 in terapia intensiva, 37.055 in isolamento domiciliare); casi chiusi 87.789 (86.631 guariti, 1.158 deceduti); Crotone: casi attivi 2.253 (22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.231 in isolamento domiciliare); casi chiusi 43.032 (42.794 guariti, 238 deceduti); Reggio Calabria: casi attivi 12.842 (82 in reparto, 4 in terapia intensiva, 12.756 in isolamento domiciliare); casi chiusi 149.440 (148.638 guariti, 802 deceduti); Vibo Valentia: casi attivi 1.563 (20 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.543 in isolamento domiciliare); casi chiusi 40.416 (40.240 guariti, 176 deceduti).