Catanzaro, si è svolta nel pomeriggio la processione per il patrono San Vitaliano. La prima volta per l’arcivescovo Maniago (VIDEO)

di Redazione RTC-GDC

CATANZARO/ Si è snodata a Catanzaro nel pomeriggio di oggi, sabato 16 luglio, nel giorno della festività per il patrono San Vitaliano, la tradizionale processione religiosa. La sacra effigie del patrono è uscita dalla Basilica dell’Immacolata alle ore 18,00 e ha percorso, con il suo seguito, le vie del centro storico, per poi rientrare in Basilica. Al termine della processione la santa messa conclusiva. Si è trattata della prima volta per mons. Claudio Maniago, nuovo arcivescovo di Catanzaro, e anche per il neo sindaco della città capoluogo, Nicola Fiorita.

Guarda il VIDEO realizzato da RTC, la Televisione di Catanzaro e della Calabria