“Il bene della Calabria è l’unico obiettivo delle azioni legislative e amministrative messe in campo dal Consiglio e dalla Giunta della Regione dall’inizio della legislatura. Tutto ciò vale, ancora di più, come si evince dall’importante lavoro che si sta facendo per assicurare prospettive di futuro alla nostra comunità, se ci si riferisce all’azione politica, condivisa e innovativa, del Presidente della Regione. Trovo, pertanto, singolari, immotivate e fuori luogo, le dichiarazioni critiche del commissario della Lega Saccomanno rivolte all’on. Roberto Occhiuto”. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, esponente della Lega. “Anteporre il desiderio soggettivo di fare ‘notizia’, attraverso posizioni che possono apparire ‘controcorrente’ ma che ad uno sguardo attento risultano prive del benché minimo fondamento logico e fattuale – prosegue – agli interessi generali dell’aggregazione di cui siamo orgogliosamente parte e a cui i cittadini hanno affidato l’onore e l’onere di governare la Calabria, è decisamente sbagliato. Saccomanno parla a titolo personale e non certo a nome della Lega, che è parte integrante e protagonista di questa propositiva stagione politica regionale che tende, introducendo forti segnali di discontinuità col passato, a mettere la Calabria nelle condizioni di promuovere sviluppo sostenibile e crescita sociale. Sicuramente non a nome mio che di quelle note stampa non condivido né la forma né la sostanza”.