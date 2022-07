Dopo aver perfezionato nella giornata di ieri le operazioni in entrata Lombardi, Colombi e Di Stefano, la Reggina 1914 ha comunicato oggi di aver raggiunto un accordo con il Pordenone Calcioper il trasferimento a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Camporese, ex Cosenza. Il difensore, classe 1992, si trasferisce in riva allo Stretto firmando un contratto su base triennale.