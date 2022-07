Fiorita al Consiglio comunale: “Lavoriamo insieme”

CATANZARO/ Si è insediato giovedì 21 luglio il nuovo Consiglio comunale di Catanzaro uscito dalle elezioni del giugno scorso. Nel primo voto il Consiglio non è riuscito ad eleggere il suo Presidente. Era necessario infatti raggiungere la maggioranza qualificata necessaria per eleggere alla prima votazione il presidente. Nella prossima settimana -verosimilmente lunedì e martedì- si terranno altre due sedute sempre con l’elezione del presidente del Consiglio comunale all’ordine del giorno. È probabile che la “fumata bianca” sarà la terza votazione, quando basterà la maggioranza semplice. Nella seduta di ieri l’aula ha proceduto alla convalida degli eletti, al giuramento del sindaco Fiorita e alla presentazione da parte del primo cittadino dei componenti della Giunta comunale. “Il Consiglio comunale è il cuore stesso della democrazia rappresentativa della Città, essendosi costituito sul consenso popolare e quindi ai poteri di indirizzo e controllo previsti dalla legge aggiunge l’autorevolezza che deriva dal rapporto diretto con l’elettorato. Mi aspetto molto, in termini di proposta e di decisioni, da questo Consiglio comunale e dai suoi organi, come le commissioni consiliari che avranno certamente una spinta e una funzione più forte del passato”. Lo ha detto il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, nel corso della seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale. “Rinvio alla presentazione delle dichiarazioni programmatiche -ha aggiunto- ogni ragionamento sul futuro della nostra Città. Sarà quella l’occasione per un confronto, che io auspico aperto e costruttivo, sulle prospettive del Capoluogo di regione, in cui ogni gruppo, ogni singolo consigliere avrà modo di avanzare proposte e soluzioni che il Sindaco avrà il dovere di ascoltare e tenere nella massima considerazione”. “In queste tre settimane che ci separano dal voto del ballottaggio -ha sostenuto il sindaco- ho toccato con mano la drammaticità e la gravità di talune emergenze che condizionano la vita della Città e a queste mi sono dedicato anima e corpo. Parlo del malfunzionamento del depuratore, della crisi idrica, della pulizia, del Covid. Non è stata una buona idea fare votare i Comuni all’inizio dell’estate. Solo oggi, con l’insediamento del Consiglio comunale, l’Amministrazione è nelle condizioni minime per operare e, tanto per fare un esempio, la stagione balneare è già a metà consumata senza che noi si potesse fare un minimo di programmazione. Faremo il possibile, in questi giorni, per salvare quello che resta della stagione balneare. Bisogna pensare alle scuole che a settembre riapriranno dopo due anni con la piena presenza di studenti e docenti. Ci attende un grande lavoro che però non deve spaventarci. Non ho alcun dubbio -ha detto Fiorita- sulla volontà di ogni gruppo e di ogni singolo consigliere di indirizzare la propria azione al bene collettivo. Mi aspetto critiche, anche dure, e mi aspetto proposte e suggerimenti. Fanno parte delle regole democratiche. Ognuno di noi ha appartenenze, ideologie, storie personali diverse, ma credo che nessuno di noi possa rassegnarsi all’idea di una Catanzaro che va al traino delle altre realtà calabresi e che sembra avere una marcia in meno delle consorelle. Da oggi allora lavoriamo per Catanzaro, lavoriamo tutti insieme”.