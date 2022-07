Arrivano da Campania e Basilicata, oltre che da tutta la Calabria, per l’incontro programmatico di presentazione dell’anno sociale 22/23, che si svolge tra venerdì 22 e sabato 23 luglio a Catanzaro. Sono i soci del distretto Lions 108Ya che il Governatore Franco Scarpino ha chiamato a raccolta per la riunione di programmazione e di indirizzo sul tema “Unità e impegno. Passione e ragione”. Catanzaro, quindi, diventa per due giorni Capitale del lionismo meridionale: sono stati invitati a partecipare gli officer distrettuali nominati dal governatore (circa 400 su 900): un centinaio, stamattina, saliranno sul palco del Teatro Politeama per ricevere la spilla. La prima giornata è stata organizzativa: si è tenuta ieri pomeriggio in un albergo del quartiere marinaro ed è stata caratterizzata dalla prima riunione di Gabinetto distrettuale, secondo l’ordine del giorno inviato agli aventi diritto, a partire dalle 17. Successivamente si è tenuto un incontro di formazione con l’intervento introduttivo del Governatore Scarpino. La seconda giornata, quella in programma oggi, si terrà invece nel centro storico del Capoluogo di regione, nel teatro Politeama dove alle 10 è in programma la “Sfilata delle bandiere”. A seguire è previsto il saluto del Governatore distrettuale, la presentazione dello Staff, dei presidenti di circoscrizione, dei presidenti di zona e degli officer distrettuali; alle 13.30 si terrà la relazione del Governatore, relativa alla programmazione che riguarda 3.600 soci Lions e 500 soci Leo, e, quindi, la chiusura dei lavori.