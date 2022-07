Incendio forse doloso nello stabilimento Guglielmo di Copanello

Un incendio si è sviluppato giovedì 28 luglio, alle ore 5.30 circa, nei pressi dello stabilimento Guglielmo, nota azienda di torrefazione, in località Copanello di Staletti. In fiamme numerose cataste di pedane in legno, sacchi in materiale plastico e quattro autovetture posizionate nel piazzale interno dello stabilimento tra due capannoni adibiti a deposito di materie prime e prodotti utilizzati durante la lavorazione. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catanzaro e del distaccamento di Soverato hanno messo in sicurezza il sito e spento le fiamme evitandone il propagarsi e all’interno delle strutture. Il fuoco ha causato l’annerimento delle facciate esterne dei capannoni dovuto al fumo denso originatosi dalla combustione e la deformazione di alcune saracinesche a causa delle alte temperature. Nessun danno si registra per persone e strutture. Oltre 15 vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento con quattro automezzi e due autobotti di supporto per rifornimento idrico. Accertamenti sono in corso circa l’origine dell’incendio che potrebbe essere di origine dolosa. Sulle cause del rogo stanno indagando gli specialisti dei vigili del fuoco ed i carabinieri. Secondo quanto si è appreso, l’origine dell’innesco non sarebbe ancora stata accertata, ma in ambienti vicino alle indagini si ritiene difficile che si sia trattato di un caso fortuito o naturale. “Sono vicino ai miei familiari amministratori dell’azienda che si trovano ad affrontare ancora una volta una vicenda che appare dolosa. Negli anni, situazione analoghe sono state affrontate con serena fermezza: sono sicuro che sarà così anche in questo caso, anche alla luce del grande affetto prontamente dimostrato dalla città tutta e dal Consiglio comunale. A titolo personale, allora, aggiungo i più alti sensi di ringraziamento alle forze dell’ordine prontamente intervenute per contenere il propagarsi delle fiamme e limitare, così, i danni da esse derivanti». Lo afferma il commissario straordinario della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi, intervenuto sull’incendio che ha danneggiato stamane alcuni capannoni dell’azienda Caffè Guglielmo spa di cui è stato consigliere delegato. Rossi è nipote di Guglielmo Papaleo, fondatore della nota azienda il cui prodotto viene esportato dalla Calabria anche all’estero. Solidarietà e vicinanza alla azienda Guglielmo sono state espresse dal presidente della Regione, dal sindaco di Catanzaro, da parlamentari e da autorità varie.