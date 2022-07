Prosegue il piano di rifacimento del manto stradale sulle principali arterie viarie del territorio comunale di Reggio Calabria. Dopo il rifacimento integrale di via Torrione, nelle ultime ore sono state completate le operazioni di scarifica e nuova bitumazione in via Modena, dallo svincolo autostradale sud fino all’intersezione con Viale Laboccetta. A darne notizia in una nota l’Assessore ai Lavori Pubblici che ha informato i cittadini sui diversi interventi in corso da parte del settore. “I lavori stanno procedendo in maniera spedita – ha affermato Albanese – ringrazio i cittadini per la collaborazione e per la pazienza per i disagi che le temporanee e progressive chiusure al traffico stanno provocando. Ma naturalmente il risultato vale il temporaneo disagio. Ringrazio i tecnici del Comune, in particolare il funzionario responsabile Claudio Brandi, per la preziosa attività di controllo sui lavori, ma anche gli operatori delle imprese e della nostra società Castore che stanno effettuando gli interventi”. “Nei prossimi giorni – ha aggiunto Albanese – si farà un nuovo incontro tecnico presso il Settore per stilare il cronoprogramma dei prossimi interventi da mettere in cantiere. I lavori interesseranno i quartieri della zona nord, tra Gallico e Catona, con un investimento di quasi 200 mila euro, fondi Anas, sulla SS18, via Petrarca, via Caridi, via San Martino, via Chiesa, via Vallelunga, via Scopelliti, via Feudo e via Figurella. Strade che si aggiungono al cronoprogramma già attivato e finanziato con i fondi dei Patti per il Sud, su indirizzo della programmazione attivata dal sindaco Giuseppe Falcomatà. Nel frattempo -conclude Albanese- un’altra buona notizia: dopo gli interventi di manutenzione straordinaria, per i quali ringrazio il funzionario responsabile Paolo Giustra, a partire da lunedì saranno riaperti tutti i tratti del tapis roulant. Un segnale positivo anche in vista del mese di agosto, normalmente il periodo più frequentato dai turisti che, complici anche le alte temperature di queste settimane, potranno spostarsi più agevolmente tra le vie del centro storico”.