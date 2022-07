“Continua il processo di radicamento e di riorganizzazione del Pd, oggi ufficializziamo le segreteria democratiche di tutte le province, segno che c’è un partito che si è rimesso in moto”. Con queste parole il segretario regionale del Pd Calabria, Nicola Irto, ha presentato sabato 30 luglio, in una conferenza stampa a Lamezia Terme (Catanzaro), le cinque portavoci provinciali della Conferenza delle Donne democratiche: si tratta di Lidia Vescio (Catanzaro), Simona Colotta (Cosenza), Alba Amato (Crotone), Barbara Panetta (Reggio Calabria), Vladimira Pugliese (Vibo Valentia). Irto, affiancato dalla portavoce regionale delle Donne democratiche, Teresa Esposito., ha poi aggiunto: “Il Pd Calabria dimostra che si sta riorganizzando e che fa della parità di genere non un assillo da slogan ma nei fatti, creando anche una classe dirigente di donne impegnate che possano contribuire al programma e al rinnovamento e alla rigenerazione del Pd in Calabria. In Calabria – ha proseguito il segretario regionale del Pd – c’è un valore di proposta politica ancora più importante: le portavoci saranno parte centrale per processo di riorganizzazione del Pd regionale, la conferenza delle donne dovrà recitare un ruolo di primo piano anche nella campagna elettorale. Ci sono poi qui battaglie culturali e sociali molto più ampie di quelle che attendono le loro colleghe in Italia, perché in Calabria ci sono arretratezza, ci sono diversi problemi, in Calabria è tutto più difficile”.