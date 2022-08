STALETTI'(CZ)/Incidente stradale in nottata nei pressi del crocevia in ingresso per località Copanello nel comune di Staletti.

Coinvolti nel sinistro due veicoli, una Fiat Punto ed un autocarro adibito a servizio di autospurgo.

Ferito il giovane conducente della vettura. Lo stesso affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

L’intervento dei vigili del fuoco di Soverato è valso alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.