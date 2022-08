di Redazione RTC-GDC

SELLIA MARINA(CZ)/ Neppure la pioggia ha fermato le iniziative programmate per la terza edizione de “Il Compleanno di Sergio”, evento organizzato dall’Associazione “Sergio Mirante” intitolata al giovane scomparso qualche anno fa. Mirante, architetto di professione, era uno stimato atleta, esperto e istruttore di nuoto e sportivo appassionato di piu’ discipline. Pertanto la giornata a lui dedicata è stata imperniata totalmente sulle attività sportive, alcune delle quali da lui stesso praticate. E così sul lungomare Jonio di Sellia Marina e in spiaggia, a partire dalle ore 16,00 tornei di Beach Soccer, di Beach Tennis, gare di Crossfit, lezioni di WindSurf, Sci Nautico, Wakeboard e giochi d’acqua, sfide di Boxe e Judo si sono alternati senza pause, nonostante nuvole e pioggia abbiano insidiato fortemente, a metà pomeriggio, lo svolgimento della manifestazione, connubio tra sport e musica con dj set costante fino a sera. C’erano i rappresentanti dell’associazione “Sergio Mirante”, presieduta dal papà Patrizio, presente assieme alla mamma Maria Teresa Madia e all’altra figlia Fabiana, il sindaco di Sellia Marina, Francesco Mauro, e il vicesindaco Giuseppe Madia, e i tanti amici e conoscenti del dinamico giovane. I genitori, al microfono di RTC, presente all’evento, hanno affermato: “Siamo felici che il ricordo di nostro figlio non venga meno. Lo sport era una delle sue passioni piu’ grandi, questa giornata è totalmete dedicata a lui e a cio’ che ha trasmesso a chi lo ha conosciuto. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato ma anche chiunque lo ricordi ancora con affetto”.

Nei prossimi giorni RTC dedicherà all’iniziativa un ampio Servizio Televisivo nella rubrica “RTC Sport Estate“.