Giovan Battista Perciaccante eletto presidente del Comitato Mezzogiorno di Ance

Giovan Battista Perciaccante, presidente di Ance Calabria e Cosenza, è stato eletto presidente del Comitato Mezzogiorno ed Isole dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili. Entra così a far parte del Comitato di Presidenza di Ance, guidato dalla presidente Federica Brancaccio eletta nel corso dell’Assemblea che si è tenuta a Roma nel giugno scorso, assumendo la carica di vice presidente. “La traccia prioritaria di questo mandato -ha detto Perciaccante- sarà quella di portare avanti, insieme alla presidente Brancaccio ed ai colleghi delle associazioni del Sud che ringrazio per la fiducia accordatami, un’efficace e tempestiva azione per il sostegno e lo sviluppo delle imprese in uno con la difesa del lavoro. Per conseguire l’auspicata realizzazione della riduzione dei divari territoriali sarà importante mettere a terra i previsti investimenti in infrastrutture di piccole e medie opere, tali da garantire ammodernamento, elevazione degli standard di efficienza e qualità, messa in sicurezza del territorio con interventi atti a prevenire i rischi tanto di natura sismica che di natura idrogeologica”, ha detto ancora Perciaccante, “Per i prossimi anni -a giudizio del principale rappresentante del settore edile per il Mezzogiorno- sarà necessario che l’Ance riesca a sviluppare, tra le altre cose, un’intensa azione tesa ad assicurare il pieno rispetto della normativa europea in tema di pagamenti anche ai fini di superare l’attuale indirizzo di chiusura del sistema creditizio nei confronti del settore. Per fare ciò, come ha più volte testimoniato il vice presidente per i rapporti interni Domenico de Bartolomeo, sarà importante -ha sostenuto- recuperare capacità di proposizione attiva per poter rappresentare al meglio le ragioni degli imprenditori edili, soprattutto in termini di percezione diffusa della qualità di generatori di ricchezza ed occupazione tanto diretta che indiretta grazie all’importante indotto che si genera”. Realizzare le opere, a giudizio di Perciaccante, “sarà determinante per far crescere anche l’economia del Paese che, nel corso del 2021 ha mostrato un forte rimbalzo, con aumento del Pil del +6,6% su base annua, dopo lo shock recessivo che ha contrassegnato il 2020 per effetto della pandemia. La crescita è stata trainata dalla domanda interna, soprattutto nella parte investimenti (+17%), in particolare nella componente costruzioni. Continueremo a promuovere e promulgare il rispetto pieno della legalità -ha concluso Giovan Battista Perciaccante- chiedendo al legislatore l’introduzione di regole chiare, semplici e trasparenti volte a garantire una corretta concorrenza tra le imprese, una maggiore efficienza nella Pubblica Amministrazione, maggiore equità nei rapporti contrattuali con la PA e più libertà nell’organizzazione dell’attività d’impresa».