Diamante, spiagge occupate abusivamente: sequestrati lettini, sdraio e ombrelloni

DIAMANTE(CS)/ I militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea (Pz), congiuntamente al personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Diamante (Cs) e alla Polizia Locale, hanno messo a segno un’importante operazione di polizia marittima sul tutto il litorale del Comune di Diamante (CS), portando al sequestro di quasi duecento tra lettini, sdraio ed ombrelloni piantati sull’arenile anche la notte così da occupare un posto in spiaggia per l’indomani.

“L’operazione, che – spiega una nota – è stata preceduta da una minuziosa attività di accertamento, si è svolta in due distinte giornate e, rigorosamente alle primissime luci dell’alba. Nel dettaglio sono stati rimossi diverse attrezzature balneari come ombrelloni, lettini, sedie da spiaggia e altri oggetti di vario genere tipici delle attività balneari. Un forte segnale di contrasto a tale fenomeno, spesso – spiega la nota – oggetto di segnalazioni alle Autorità e fonte di tensione tra i frequentatori dei lidi, è stato lanciato dalla Guardia Costiera di Maratea e dal Comune di Diamante, nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro, segno di una importante cooperazione tra istituzioni che, nel caso di specie, ha permesso di liberare dall’occupazione abusiva, circa 600 metri quadri di arenile, restituendoli così alla libera fruizione”. La Capitaneria di porto di Maratea ricorda che le vigenti Ordinanze balneari stabiliscono, tra le altre cose, il divieto di “lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie sdraio, tende o altre attrezzature”.

“Anche nelle prossime settimane, nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro 2022, la Guardia Costiera – si assicura – continuerà la quotidiana vigilare in mare e sulle spiagge per garantire la sicurezza dello svolgimento delle attività balneari e per tutelare il demanio marittimo e l’ambiente marino e costiero da ogni forma di abuso”.