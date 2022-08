CATANZARO/ Incidente stradale via Ferdinando Galiani, nel quartiere Siano di Catanzaro. Due le vetture coinvolte una Fiat 500 ed una Nissan Qashqai. A bordo i soli conducenti, un anziano nella Nissan ed un giovane nella Fiat. Entrambi venivano estratti dagli abitacoli ed affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro. A coordinare le operazioni di soccorso il CSE Giuseppe Colacione.