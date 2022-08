Nessuna sorpresa per cio’ che riguarda i gironi di serie C: l’esclusione del Campobasso fa scalare il Pescara nel girone C. Gli abruzzesi dunque sfideranno Catanzaro e Crotone. Poi le tre laziali: Latina, Viterbese e Monterosi. E ancora cinque campane: Avellino, Giugliano, Turris, Juve Stabia, Gelbison. Poi 6 pugliesi: Foggia, Monopoli, Taranto, Francavilla, Andria e la matricola Cerignola. Due le lucane, ovvero Potenza e Picerno. Catanzaro e Crotone rappresenteranno la Calabria mentre l’ACR Messina sarà l’unica bandiera siciliana nel girone.